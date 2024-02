Beyond Meat Aktie: Alles völlig egal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beyond Meat beträgt das aktuelle KGV 5465. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beyond Meat damit Stand heute überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen rund um Beyond Meat auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den beiden vergangenen Wochen deutlich die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Beyond Meat sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Beyond Meat lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beyond Meat in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Beyond Meat hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -4. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Beyond Meat-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.