Beyond Frames Entertainment Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100, wobei eine Ausprägung von 31,78 für Beyond Frames Entertainment zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25 von 41,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Beyond Frames Entertainment bei 1,6 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,14 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +33,75 Prozent vom GD200 und von +16,94 Prozent vom GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator für Aktien ist, zeigt sich bei Beyond Frames Entertainment als neutral. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine neutrale Bewertung für Beyond Frames Entertainment. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Neutral" vergeben.

