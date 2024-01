Beyond-Banking-Spezialist Mehrwerk Gruppe übernimmt Tenerity Nordics

Bielefeld (ots) -Die auf Mehrwertlösungen für Banken, Versicherungen und Energieversorger spezialisierte Mehrwerk Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und übernimmt die Tenerity Nordics. Mit diesem Schritt bestätigt das Bielefelder Unternehmen seine erfolgreiche operative Performance und tätigt erstmals eine Akquisition im Ausland. Die Übernahme umfasst die Tenerity AS in Norwegen (Oslo), Tenerity AB in Schweden (Stockholm) und Tenerity ApS in Dänemark (Kopenhagen). Die drei Landesgesellschaften betreuen rund 4 Millionen Endkunden mit mehr als 50 aktiven Partnern, darunter große skandinavische Versicherer und Banken. Erst im vergangenen Jahr hatte die inhabergeführte Mehrwerk Gruppe den Erwerb von Tenerity Deutschland bekannt gegeben und die Mehrwertplattform Etvas übernommen."Mit der Integration von Tenerity Nordics stärken wir unsere Position im Beyond Banking und bieten unseren Kunden eine noch breitere Palette an Mehrwertlösungen. Die Zusammenarbeit auf einer internationalen Plattform für Mehrwertdienste ermöglicht es uns, neue Potenziale zu erschließen und unsere Dienstleistungen für die gemeinsame Kundenbasis zu erweitern", sagt Mehrwerk-COO Max Elsner. Nach der erfolgreichen Integration von Tenerity Deutschland wird nun mit der internationalen Expansion ein weiterer wichtiger Meilenstein gesetzt.Die Landesgesellschaften von Tenerity in Skandinavien haben sich laut Branchenexperte Elsner über mehr als 30 Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet und gelten heute als führende Anbieter von Mehrwertleistungen in der skandinavischen Banken- und Versicherungslandschaft: "Insbesondere im Bereich der Concierge-Services hat das Unternehmen neue Standards gesetzt. Mit einem erfahrenen Team von rund 70 Mitarbeitenden eröffnet diese Übernahme neue Perspektiven für gemeinsame Innovationen und herausragende Dienstleistungen. Wir freuen uns auf exzellente Produkt- und Marketingexpertise in den nordischen Regionen. In der Integration der lokalen Strukturen mit dem Innovationsgeist der Mehrwerk Gruppe sehen wir ein 'perfect match', das erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum birgt."Michele Conforti, President and Managing Director of International von Tenerity, lobt die bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Mehrwerk Gruppe und verweist auf das zusätzliche Potenzial: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Mehrwerk Gruppe auf Skandinavien auszuweiten und weiterhin innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat die Mehrwerk Gruppe eine starke Präsenz in Deutschland aufgebaut und wächst mit dem nordischen Team auf über 600 Mitarbeitende und über 250 Unternehmenskunden. Gemeinsam werden Dienstleistungen für mehr als 15 Millionen Haushalte in Europa bereitgestellt.Frank Hippen, CEO und Gründer der Mehrwerk Gruppe, erklärt: "Mit dieser Akquisition starten wir unsere Internationalisierung und gehen einen großen Schritt in Richtung der Zielerreichung unserer Vision: Die führende Plattform für datengetriebenes Mehrwertmarketing in Europa zu sein. Unseren ostwestfälischen Wurzeln bleiben wir treu und behalten unseren Hauptsitz in Bielefeld."Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Mehrwerk GmbH, übermittelt durch news aktuell