Beyond Air Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Stimmungs- und Buzz-Rating von Beyond Air zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Beyond Air in diesem Bereich.

Gemäß dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Beyond Air als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 1,61 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 31,17 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Analyse von Beyond Air auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Beyond Air insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 499,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Beyond Air daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.