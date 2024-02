Beyond Air Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Beyond Air in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz in den Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führte.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Beyond Air vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit vom institutionellen Standpunkt aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Beyond Air vor, aber die Analysten erwarten eine Entwicklung von 570,1 Prozent und ein mittleres Kursziel von 13 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten also die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Beyond Air liegt der RSI7 aktuell bei 44,35 Punkten und der RSI25 bei 44,32 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Air-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,05 USD, was einer Abweichung von -36,39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Beyond Air-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.