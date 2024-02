Beyond Air Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Beyond Air Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit den negativen Themen rund um Beyond Air, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beyond Air bei 2,15 USD liegt, was eine -31,31-prozentige Entfernung vom GD200 (3,13 USD) bedeutet. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,68 USD, was einem Abstand von +27,98 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Beyond Air-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Beyond Air als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 25,37, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 40,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung der Beyond Air-Aktie der letzten zwölf Monate ergab 3 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Beyond Air. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 504,65 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Beyond Air die Einschätzung "Gut".