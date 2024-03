Beyond Air Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Beyond Air als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beyond Air-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 61,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 50,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Beyond Air ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in dieser Zeit insbesondere negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Beyond Air festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu besonders negativen Themen neigen. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen nahm ab. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beyond Air-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen Abwärtstrend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,67 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -40,99 Prozent und somit zu einer negativen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,78 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 1,67 USD, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird Beyond Air daher auf Basis der technischen Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.