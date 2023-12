Beyond Air Aktie: Interessante Aussichten?

Beyond Air hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Beyond Air.

Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 13 USD, was ein Aufwärtspotential von 722,78 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,58 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Beyond Air.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beyond Air beträgt 35,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 58,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beyond Air aktuell bei 4,01 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,58 USD, was einem Abstand von -60,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,94 USD ergibt sich eine Differenz von -18,56 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass Beyond Air über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Beyond Air eine Bewertung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen, dem RSI, der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz.