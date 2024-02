Beyond Air Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie der Beyond Air wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Beyond Air. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 604,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen der Analysten wird die Gesamteinschätzung für die Aktie von Beyond Air als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beyond Air beträgt 51, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 44,99 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich aus diesen Werten ein Rating als "Neutral".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Beyond Air nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Beyond Air neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien zu Beyond Air diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit, dass die Aktie von Beyond Air hinsichtlich der langfristigen Einstufung als "Gut" betrachtet wird, während der RSI und die Stimmungsanalyse zu einer Bewertung als "Neutral" und "Schlecht" führen.