BeyondSpring Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Beyondspring hat im letzten Jahr eine Rendite von 54,76 Prozent erzielt, was 46,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" (19,84 Prozent) liegt Beyondspring sogar um 34,92 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Beyondspring mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung in Bezug auf Beyondspring war neutral, aber die sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beyondspring-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,95 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Beyondspring-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Faktoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.