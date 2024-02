BeyondSpring Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Beyondspring weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild für Beyondspring, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich, dass Beyondspring mit einer Rendite von -30,1 Prozent mehr als 24 Prozent darunter liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,97 Prozent, wobei Beyondspring mit 19,13 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Beyondspring-Aktie mit 1,37 USD eine Entfernung von +38,38 Prozent vom GD200 (0,99 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,97 USD, was einem Abstand von +41,24 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Beyondspring-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.