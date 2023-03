BeyondGenderAgenda ehrt Top 100 Women for Diversity

Düsseldorf (ots) -BeyondGenderAgenda launcht heute eine Kampagne zu Ehren der "Top 100 Women for Diversity in 2023". Unter der Schirmherrschaft von Natalia Wörner zeichnet das Diversitätsnetzwerk Frauen aus, die sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit stark machen und darüber hinaus Türen für weitere Frauen öffnen.Der Monat März, in dem durch den Equal Pay Day (07.03.) sowie den International Women's Day (08.03.) der Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit liegt, ist der ideale Zeitpunkt, um verstärkt auf die Bedeutung von Diversität hinzuweisen. BeyondGenderAgenda wird mit der "Top 100 Women for Diversity"-Kampagne ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Diversität, Mut und Zuversicht in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist. Das Kampagnenmotiv zeigt 100 Frauen, die nicht nur selbst sehr erfolgreich sind, sondern auch weiteren Frauen den Weg ebnen und sie auf diesem unterstützen.Die Stärkung von Frauen ist für Schauspielerin Natalia Wörner ein persönliches Herzensthema und der Grund, warum es sie mit Stolz und Freude erfüllt, die Schirmherrschaft der "Top 100 Women for Diversity" von BeyondGenderAgenda zu übernehmen: "Das Thema Female Empowerment liegt in meiner DNA. Ich bin in einem rein weiblichen 4-Generationenhaushalt ohne Geschlechterhierarchien mit einer eher unideologisch geprägten Emanzipation aufgewachsen. Aus dieser Wahrnehmung heraus, ist es für mich ein Lebensthema geworden, mich für die Stärkung von Frauen einzusetzen. Dies motiviert mich zu meinem Engagement für Gleichberechtigung, Gleichstellung, gesellschaftliche Toleranz und Solidarität. Die Kampagne "Top 100 Women for Diversity" zeichnet Frauen aus, die genau diese Werte leben und als Role Models weitertragen. Daher freue ich mich sehr, dieses Jahr die Schirmherrin der Kampagne zu sein."Victoria Wagner, Gründerin und CEO von BeyondGenderAgenda, ergänzt: "Wie oft hören wir alle, dass es wichtigere Themen als Diversität und zudem auch nicht genug Frauen gibt, um Quoten zu erfüllen. Das halten wir für falsch und treten mit 100 Frauen den Gegenbeweis an. Wir sind davon überzeugt, dass alle Teilnehmerinnen, wie z.B. die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, die Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin Düzen Tekkal oder auch die CEOs von L'Oréal, Wioletta Rosolowska, und DB Cargo, Dr. Sigrid Nikutta, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Diversität in der deutschen Wirtschaft voranzutreiben. Unsere "Top 100 Women for Diversity" sind sowohl Vorbilder als auch Macherinnen einer chancengerechten und diversen deutschen Wirtschaft".Die "Top 100 Women for Diversity" werden in einer deutschlandweiten Print- und Out-Of-Home-Kampagne sowie über die Social-Media-Kanäle von BeyondGenderAgenda und der Teilnehmerinnen veröffentlicht. Zusätzlich wird zu Ehren der 100 ausgezeichneten Frauen am 02. März ein Event in Düsseldorf stattfinden.Die vollständige Liste finden Sie auf den folgenden Seiten sowie unter: www.beyondgenderagenda.com/kampagnen/top100/.comBeyondGenderAgenda's Top 100 Women for Diversity in 2023:In alphabetischer Reihenfolge (kein Ranking):1. Misel Ahom, Global Director Diversity & Inclusion, Beiersdorf2. Kenza Ait Si Abbou, Director Client Engineering DACH, IBM Technology3. Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger, Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)4. Raha Anssari, Head of Group People Development, HDI Group5. Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung; Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes6. Mareike Awe, CEO & Gründerin, intumind; Ärztin7. Gulchekhra Bakeberg, Regional Director People & Organization, EMEA, PUMA Group8. Julia Bangerth, COO & CHRO, DATEV eG9. Frauke Bank, Director Corporate Communications & Affairs, Wall GmbH10. Katharina Bathe-Metzler, Head of Sustainability, Communications & Public Affairs, Techem11. Catrin Bialek, Korrespondentin Horizont12. Birgit Bohle, Vorständin Personal und Recht, Arbeitsdirektorin, Deutsche Telekom AG13. Laura Bornmann, Managing Director, STARTUP TEENS & GenZ Talents14. Christina Bösenberg, Geschäftsführerin & BCG BrightHouse15. Ellen Braun, Partner, Allen & Overy16. Zarah Bruhn, CEO und Gründerin, socialbee; Beauftragte für Soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung17. Daniela Bücker, Vorständin des Ressorts "Banking-Lösungen", Atruvia AG18. Sawsan Chebli, ehemalige Staatssekretärin19. Deborah Choi, Managing Director, Founderland20. Dr. Stephanie Coßmann, Vorständin für Personal und Recht, Symrise AG21. Natalie Dedreux, Aktivistin und Expertin für Down-Syndrom22. Dr. Sylvia Eichelberg, Vorstandsvorsitzende, Gothaer Krankenversicherung AG23. Dr. Philine Erfurt Sandhu, Akademische Leitung, Hochschule für Wirtschaft & Recht Berlin24. Annahita Esmailzadeh, Head of Customer Success Account Management Travel, Transport, Energy, Microsoft25. Liz Fendt, Global Chief Marketing Officer, TÜV SÜD26. Maria Ferraro, Chief Financial Officer and Member of the Executive Board, Chief Inclusion & Diversity Officer, Siemens Energy AG27. Deepa Gautam-Nigge, Senior Director Corporate Development - M&A and Strategic Investments, SAP SE28. Anne Gersdorff, Referentin JOBinklusive, Inklusionsaktivistin29. Alexandria Gessner, VP Implementation & Integration, Solaris Group30. Frauke Hegemann, Vorständin, SIGNAL IDUNA Bauspar AG31. Ilse Henne, CTO, thyssenkrupp Materials Services32. Brigitte Huber, Chefredakteurin Brigitte33. Nadine Jungbluth, Chefredakteurin desired34. Anna Kaiser, Founder & CEO, Tandemploy, VP EMEA,Phenom35. Manuela Kampp-Wirtz, Co-CEO BurdaVerlag36. Betina Kaske, Head of Diversity, Inclusion & Well-Being, Deloitte GmbH37. Madina Katter, Founder, Bulletproof Ukraine38. Tanja Kewes, Chefreporterin Handelsblatt39. Tatjana Kiel, Geschäftsführerin Klitschko Ventures; Geschäftsführerin #WeAreAllUkrainians40. Dr. Irène Kilubi, Initiatorin JOINT GENERATIONS41. Katrin Langensiepen, Mitglied im Europäischen Parlament für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN42. Georgina Layritz, Head of Diversity Management, Stadtwerke München43. Sarena Lin, Member of the Board of Management, Chief Transformation and Talent Officer at Bayer44. Alicia Lindner, Geschäftsführerin und Mitinhaberin, Börlind GmbH45. Kristina Lunz, Co-Founderin und Co-Executive Director Center for Feminist Foreign Policy46. Stefanie Mattes, Managing Director/Founder, Aufsteiger gGmbH47. Katharina Mayer, Gründerin Kuchentratsch48. Dr. Miriam Meckel, Co-Gründerin und CEO, ada Learning GmbH; Professorin an der Universität St. Gallen49. Sabine Mueller, CEO, DHL Consulting50. Stephanie Mueller, Corporate Human Resources Manager, Enterprise Holdings51. Felicia Mutterer, Co-Gründerin, FC Viktoria Berlin52. Janina Mütze, Co-Founderin & CEO, Civey53. Natalya Nepomnyashcha, Gründerin und Geschäftsführerin, Netzwerk Chancen54. Isabel Neudeck, Geschäftsführerin, L'Oréal Luxe DACH55. Susanna Nezmeskal-Berggötz, Vice President Diversity & Values, Deutsche Post DHL Group56. Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Vorständin Güterverkehr Deutsche Bahn AG; Vorstandsvorsitzende DB Cargo AG57. Claudia Oeking, Geschäftsführerin, Philip Morris GmbH58. Tupoka Ogette, Vermittlerin für Rassismuskritik und Autorin59. Marie-Christine Ostermann, Geschäftsführende Gesellschafterin Rullko Großeinkauf GmbH & Co. KG60. Nicole Peper, Country People & Culture Manager, IKEA Germany61. Nina Pütz, CEO, ratepay62. Amanda Rajkumar, Executive Board Member of adidas AG63. Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG; Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats der Bundesregierung64. Dr. Ariane Reinhart, Vorständin für Personal, Nachhaltigkeit und Arbeitsdirektorin, Continental AG65. Magdalena Rogl, Diversity & Inclusion Lead Microsoft Germany66. Mariella Röhm-Kottmann, SVP Finance, ZF Friedrichshafen AG; Mitglied des Aufsichtsrats und Prüfungsausschussvorsitzende, Zalando SE67. Wioletta Rosolowska, General Manager, L'Oréal DACH68. Prof. Manuela Rousseau, Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Diversitybeauftragte, Beiersdorf AG69. Belgin Rudack, Member of the Management Board, KfW IPEX-Bank70. Mina Saidze, Data Lead, Axel Springer; Founder, Inclusive Tech71. Patricia Schaller, Vorständin, Wirtschaftsweiber e.V.; Head of Rail Services Sweden, DB Cargo AG72. Christine Scheffler, Vorstandsmitglied, ProSiebenSat.1 Media SE73. Doreen Schimk, Co-President, Warner Music Central Europe74. Prof Dr. Susanne Schmidt, Professorin für Internationales Management, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg75. Monika Schnitzer, Vorsitzende Wirtschaftsweise76. Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv, Wirtschaft & Wissen bei RTL NEWS77. Nyke Slawik, Mitglied des Bundestages, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN78. Mary-Jo Slipek, Director Multi-Channel in Europe Central, LEGO GmbH Deutschland79. Birgit Söllner, Managing Partner, MSL80. Anna Spindelndreier, Co-Founder helloyou. studio81. Rupali Steinmeyer, Chief Growth Officer, MetaDesign82. Katharina Streithofer-Posch, Head of DE&I, CSR and Wellbeing, PageGroup Deutschland, Österreich und Polen83. Düzen Tekkal, Gründerin & CEO, GermanDream und HÁWAR.help84. Tugba Tekkal, Mitgründerin HÁWAR.help; Initiatorin, SCORING GIRLS85. Awet Tesfaiesus, Mitglied des Bundestages, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN86. Anahita Thoms, Partnerin, Baker McKenzie87. Victoria Toney-Robinson, Program Management, Google; Venture Partner, Republic.co88. Mirijam Trunk, Chief Crossmedia Officer, Chief Sustainability und Diversity Officer RTL Deutschland89. Anastasia Umrik, Autorin, Coach, Rednerin90. Katja Urbatsch, Gründerin und Geschäftsführerin von ArbeiterKind.de91. Yvonne von Eyb, Direktorin Marketing, Digital & Produkt, Apollo92. Weihua Wang, Founder & CEO von myBuddy93. Andrea Wasmuth, CEO Handelsblatt Media Group94. Dr. Anna Weber, Co-CEO BabyOne95. Prof. Dr. Yasmin Weiß, Professorin, Technische Hochschule Nürnberg; Multi-Aufsichtsrätin96. Kerstin Weng, Head of editorial content, VOGUE Germany97. Nadine Wiegratz, Employer Branding Lead, StepStone98. Silvia Wiesner, Committee Chair, European Women on Boards99. Miriam Wohlfarth, Fintech Seriengründerin100. Katharina Wolff, Herausgeberin, STRIVE MagazineZITATE"Die offene Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, Lebensstilen und Identitäten erdet uns. Sie nimmt Überheblichkeit, weckt Interesse, lehrt uns Staunen und Respekt. Zusammen kommen wir besser durch Krisen."Prof. Jutta AllmendingerPräsidentin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)"Krisen löst man nicht nach Schema F. Wir brauchen verschiedene Perspektiven, neue Ideen, mehr Kreativität und Mut. Kurz gesagt: Wir brauchen Vielfalt - gerade in der Krise. Und genau deshalb mach ich mich dafür stark."Birgit BohleVorständin Personal und Recht, Arbeitsdirektorin, Deutsche Telekom AG"Wir haben unter den Herausforderungen der letzten Jahre gelernt, dass unterschiedliche Perspektiven unabdingbar sind, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Darauf zahlt Vielfalt ein und ist somit ein entscheidender Erfolgsfaktor für die deutsche Industrie."Dr. Stephanie CoßmannVorstand für Personal und Recht, Symrise AG"At #teambayer we are aiming to build an inclusive environment which allows our talents to achieve their full potential - no matter their gender, nationality, generation or ethnicity."Sarena LinMember of the Board of Management, Chief Transformation and Talent Officer, Bayer"Diversität ist nicht lediglich eine Chance in der Krise. Diversität ist ein demokratisches Versprechen, das endlich dringend erfüllt werden muss. Das Ausschließen von zu vielen Menschen aufgrund von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung etc. ist sowas von 1950 und muss endlich beendet werden."Kristina LunzCo-Founderin und Co-Executive Director, Centre for Feminist Foreign Policy"In these volatile times diversity is a strong driver for change - in companies but also in the world around us. It contributes to a society which cultivates different views, creates space for dialogue and eliminates any form of discrimination."Wioletta RosolowskaGeneral Manager, L'Oréal DACH"Gerade in der Krise sind kreative Lösungsansätze gefragt, die aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Expertisen, Perspektiven und Erfahrungshorizonte entstehen. Wer sich auf Diversität im Team einlässt, hat auch den Mut, neue Wege zu beschreiten."Monika SchnitzerVorsitzende Wirtschaftsweise"Wir müssen Diversität als Aufgabe ernst nehmen: Es geht darum, strukturelle Hürden abzubauen für Menschen, die sonst an den Rand gedrängt werden. Die Welt hat sich globalisiert, aber wir denken und handeln oft zu provinziell. Düzen Tekkal
Gründerin & CEO, GermanDream und HÁWAR.help