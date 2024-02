Bexil Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Anleger-Sentiment für die Bexil-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute von Anlegern insgesamt neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Bexil-Aktie bei 30,51 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 27,85 USD liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,87 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Bexil-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als neutral eingestuft.

Wenn es um weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz geht, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Bexil-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Bexil-Aktie aufgrund dieser Faktoren als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bexil-Aktie liegt auf einem Niveau von 100, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,56, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bexil-Aktie auf Basis des RSI als schlecht eingestuft.