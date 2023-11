Bexil Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bexil. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 100 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Bexil derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Bexil überverkauft, was zu einer abweichenden Bewertung und einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Bexil daher als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge ausgemacht werden konnten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Bexil derzeit bei 31,17 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 29 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine Bewertung von "Neutral" mit einem Abstand von +1,33 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".