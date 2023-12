Bexil Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsfrequenz bei Bexil. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Nutzer in sozialen Medien haben hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bexil liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht hingegen bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt auf Basis des Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Bexil-Aktie hinsichtlich des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.