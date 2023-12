BevCanna Enterprises Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Bevcanna-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert. Auch wurde in diesem Zeitraum weniger über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Aus technischer Sicht wird die Bevcanna-Aktie gemischt bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage lag bei 0,05 CAD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,055 CAD, was einen Anstieg von 10 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,06 CAD, sodass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-8,33 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Bevcanna in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab zwei Tage mit negativen Diskussionen, aber keine positiven. Die meisten Tage waren neutral eingestellt, und es gab verstärkt negative Themen in Bezug auf Bevcanna. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Bevcanna-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein neutrales Rating (Wert: 50). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.