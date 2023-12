BevCanna Enterprises Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, wobei ein Wert von 100 eine überkaufte Situation anzeigt. Für die Bevcanna-Aktie wird ein RSI von 100 ermittelt, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage resultiert in einem RSI von 61, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bevcanna-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,015 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einem gleitenden Durchschnitt von 0,04 CAD, ergibt sich eine negative Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, aber eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung der Bevcanna-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.