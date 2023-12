BevCanna Enterprises Aktie: Knallt es bald?

Die Bevcanna-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 0,05 CAD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 CAD lag, was einem Unterschied von -70 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,04 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bevcanna liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Bevcanna zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Bevcanna-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.