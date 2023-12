BevCanna Enterprises Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Bevcanna-Aktie hat in den letzten Tagen verschiedene Bewertungen erhalten, die auf unterschiedlichen Analysekriterien basieren.

Gemäß der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Bevcanna derzeit 0,05 CAD, während der Aktienkurs bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -60 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50, der für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 CAD liegt, resultiert in einem Abstand von -50 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Bevcanna-Aktie einen Wert von 50 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf 63,16 beläuft, resultiert in einer Einstufung als "Neutral", was zu einem Gesamtrating "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Bevcanna war in den letzten Tagen neutral, wobei positive und negative Themen abwechselten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung als "Gut".