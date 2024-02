Betterware De Mexico de CV Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,04 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 13,44 USD um -4,27 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,49 USD) weicht der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -0,37 Prozent nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt ab und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Betterware De Mexico Sapi De Cv. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Betterware De Mexico Sapi De Cv liegt bei 42,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 44 und bestätigt damit die "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Betterware De Mexico Sapi De Cv diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Jedoch zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Insgesamt erhält die Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie also in verschiedenen Analysebereichen eine "Neutral"-Bewertung.