Betterware De Mexico de CV Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Betterware De Mexico Sapi De Cv hat sich in den letzten zwei Wochen stark verschlechtert. Laut dem Anleger-Sentiment-Barometer wurden überwiegend negative Diskussionen in den sozialen Medien geführt, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung sogar so negativ, dass das Barometer auf "rot" zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie mit 13,94 USD derzeit 0,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,53 Prozent liegt.

Die Kommunikation über Betterware De Mexico Sapi De Cv in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Betterware De Mexico Sapi De Cv diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 52,58 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50,83, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.