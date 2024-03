Betterware De Mexico de CV Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Betterware De Mexico Sapi De Cv liegt der RSI bei 47,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen, also RSI25, wird der Wert mit 23,97 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,56 USD liegt, was eine Abweichung von +30,49 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19 USD ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 14,72 USD, was einen Anstieg um +29,08 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet bestimmt. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Betterware De Mexico Sapi De Cv daher die Note "Neutral" zugeordnet.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Betterware De Mexico Sapi De Cv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.