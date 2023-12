Bettermoo(d) Food Corporation Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Aktuell liegt der RSI von Bettermood Food bei 65,07 und der RSI25 bei 65,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bettermood Food wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant erhöht oder reduziert. Daher erhält die Bettermood Food-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bettermood Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,25 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,81 CAD liegt, was einer Abweichung von -44,31 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,68 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-32,46 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Bettermood Food-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

