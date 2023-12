Bettermoo(d) Food Corporation Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Bettermood Food zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bettermood Food die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Bettermood Food liegt bei 60,24, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,49, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Bettermood Food zeigen überwiegend neutrale Themen und negative Meinungen in den vergangenen Wochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Bettermood Food derzeit -36,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum GD200 von -48,17 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für die vergangenen 200 Tage.