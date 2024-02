Better Therapeutics Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Better Therapeutics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung für die Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Better Therapeutics insgesamt eine positive Bewertung von Analysten, basierend auf einer einzigen positiven Meinung. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 9 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 4009,59 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Better Therapeutics durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Better Therapeutics liegt bei 21,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Better Therapeutics daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Stimmung und der Bewertung von Better Therapeutics, basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.