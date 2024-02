Better Therapeutics Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Better Therapeutics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,49 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,204 USD) um -58,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,2 USD deutet auf eine Abweichung von +2 Prozent hin, was die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Einschätzung der Analysten für die Better Therapeutics zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, aber der aktuelle Kurs von 0,204 USD wird von den Analysten als positiv bewertet, da sie eine Entwicklung von 4311,76 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 9 USD errechnen. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Better Therapeutics liegt bei 31,17, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 55. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was die Redaktion zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.