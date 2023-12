Better Therapeutics Aktie: Schlimme Zeiten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Better Therapeutics eingestellt waren. Es gab drei positive und vier negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Better Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Better Therapeutics.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 9 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 4738,71 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Better Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs (0,186 USD) um -70,94 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die Better Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.