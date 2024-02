Better Therapeutics Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Better Therapeutics-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,157 USD liegt, was einer Abweichung von -66,6 Prozent entspricht. Für den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,37 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen für die Better Therapeutics-Aktie zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung 1 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotential von 5632,48 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,157 USD. Daher erhält die Better Therapeutics-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung eine Verbesserung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Better Therapeutics-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Better Therapeutics derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Bewertung für die Better Therapeutics-Aktie, basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren, Analysteneinschätzungen, Sentiment und RSI.