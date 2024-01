Better Therapeutics Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Better Therapeutics in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Gut" ausfällt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Wir haben Better Therapeutics anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,81 Punkten, was bedeutet, dass die Better Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,21), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Better Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Analysteneinschätzung für Better Therapeutics aus den letzten zwölf Monaten ergibt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Better Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 9 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,183 USD) einem potenziellen Anstieg um 4818,03 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Daher erhält die Better Therapeutics-Aktie aus Sicht der Analysten insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Better Therapeutics derzeit bei 0,63 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,183 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -70,95 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,19 USD, was einer aktuellen Differenz von -3,68 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".