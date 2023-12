Better Therapeutics Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für die Better Therapeutics-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 37,5 angegeben, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Better Therapeutics in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird. Die verstärkte Diskussion über negative Themen führte zu dieser Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Better Therapeutics-Aktie betrachtet. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,67 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Rating, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Better Therapeutics-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.