Mit Better Life Commercial Chain Share wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Better Life Commercial Chain-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,99 CNH einen Abstand von -21,15 Prozent zum GD200 (5,06 CNH) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,71 CNH, was einen Abstand von -15,29 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,55 Punkten, was dazu führt, dass die Better Life Commercial Chain-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Better Life Commercial Chain-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln hat die Better Life Commercial Chain-Aktie eine Rendite von -22,86 Prozent erzielt, was 16,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der Unterperformance mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.