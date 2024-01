Better Life Commercial Chain Share Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Better Life Commercial Chain Share verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,58 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -14,09 Prozent, was zu einer Underperformance von -28,49 Prozent für Better Life Commercial Chain Share führte. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -10,91 Prozent, wobei Better Life Commercial Chain Share um 31,67 Prozent unter diesem Wert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl in Bezug auf den Branchen- als auch auf den Sektorvergleich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Better Life Commercial Chain Share-Aktie der letzten 200 Handelstage (4,92 CNH) mit dem aktuellen Kurs (3,99 CNH) eine Abweichung von -18,9 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,4 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -9,32 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Für Better Life Commercial Chain Share ergibt sich ein RSI von 45,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Better Life Commercial Chain Share aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" führt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.