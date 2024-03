Better Life Commercial Chain Share Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Better Life Commercial Chain Share liegt bei 38, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 28,29 und deutet auf eine "gut"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -33,68 Prozent erzielt, was 11,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für ähnliche Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -23,89 Prozent, und die Better Life Commercial Chain Share liegt 9,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der Better Life Commercial Chain Share beträgt 70, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 0 haben. Daraus ergibt sich eine "neutral"-Einschätzung von fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Better Life Commercial Chain Share derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,84 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie als "schlecht" bewertet.