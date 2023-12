Better Life Commercial Chain Share Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Better Life Commercial Chain Share heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,01 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 71,07 eine Überkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt Better Life Commercial Chain Share mit einem Wert von 70,45 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zu Better Life Commercial Chain Share spiegeln eine negative Stimmung wider. Die Meinungen und Kommentare der letzten Wochen sind größtenteils negativ, wodurch das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Better Life Commercial Chain Share von 4,21 CNH mit -17,61 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,78 CNH auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -11,92 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Better Life Commercial Chain Share-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.