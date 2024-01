Better Collective Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Better Collective A-. In den letzten Wochen blieb die Stimmung jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Better Collective A- derzeit 1,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,83 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 73,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 43,43 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Better Collective A- neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.