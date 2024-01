Better Collective Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wenn wir den 7-Tage-RSI für Better Collective A- betrachten, liegt er derzeit bei 40 Punkten. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,85 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion über Better Collective A- in den sozialen Medien kein eindeutiges Signal. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge, sondern hauptsächlich neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Better Collective A- werden auch als "neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden, was zu dieser Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie von Better Collective A- auf 200-Tage-Basis eine "gute" Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Auf der anderen Seite erhält die Aktie auf 50-Tage-Basis eine "neutrale" Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend wird Better Collective A- basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "guten" Rating versehen.