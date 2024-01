Better Choice Company Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Better Choice-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,29 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie 7,41 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,27 USD, was auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder positive noch negative Meinungen zur Aktie von Better Choice, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Better Choice weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für die technische Analyse, eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz, sowie eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment und den Relative-Stärke-Index.