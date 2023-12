Better Choice Company Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Better Choice hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Aktuell liegt der Kurs mit 0,36 USD um +38,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +28,57 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit insgesamt sechs positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Better Choice Aktie zeigt aktuell einen Wert von 26,94, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse deutet also auf eine insgesamt positive Entwicklung der Better Choice Aktie hin, trotz negativer Nachrichten und einer Verschlechterung der Stimmung in den sozialen Medien. Anleger sollten jedoch die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.