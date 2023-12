BetterLife Pharma Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwei Wochen wurde Betterlife Pharma von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität der Aktie zeigte sich als unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Betterlife Pharma in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Betterlife Pharma-Aktie ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für sowohl den RSI7 als auch den RSI25. Dadurch resultiert ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Betterlife Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -14,29 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.