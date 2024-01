BetterLife Pharma Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI von Betterlife Pharma auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein neutraler Wert von 50 Punkten für den 7-Tage-RSI. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet jedoch auf eine deutlich eingetrübte Stimmung in der Internet-Kommunikation hin, weshalb Betterlife Pharma eine negative Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ, insbesondere in Bezug auf die in den vergangenen Tagen überwiegend negativen Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (0,07 CAD) um -14,29 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,06 CAD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen zeigt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Nähe zum letzten Schlusskurs und damit eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Betterlife Pharma-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.