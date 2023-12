Betsson AB Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Betsson in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führte, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wurde.

In Bezug auf die Dividende zahlt Betsson derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Betsson liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 11,63) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Betsson daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Betsson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 111,09 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 112 SEK (+0,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (109,46 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), wodurch die Betsson-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Betsson in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.