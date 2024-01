Betsson AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer bevorstehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Betsson liegt der RSI7 aktuell bei 34,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 46,28, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI hindeutet.

In Bezug auf die Dividende weist Betsson eine Dividendenrendite von 5,01 % auf, was 0,7 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Betsson zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Betsson führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Betsson-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 112,27 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 111,6 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Somit erhält Betsson insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Charttechnik.