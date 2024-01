Betsson AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktie von Betsson wird derzeit aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 7,8 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" (11,63) beträgt die Bewertung sogar 33 Prozent weniger. Dies weist laut fundamentalen Analysen auf eine gute Einstufung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen auf Betsson. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, wobei ein Tag keine eindeutige Richtung aufwies. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs von Betsson bei 111,71 SEK, während der aktuelle Aktienkurs 108,6 SEK beträgt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund einer Distanz von -2,78 Prozent zum GD200 und -1,21 Prozent zum GD50 in den letzten 50 Tagen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Betsson in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer guten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Betsson eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als gut bewertet.