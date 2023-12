Betsson Abr.b Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Betsson-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Der Durchschnitt für den Schlusskurs in diesem Zeitraum liegt bei 111,09 SEK. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 112 SEK verzeichnet, was einem Unterschied von +0,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 109,46 SEK wird berücksichtigt, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um das Sentiment und den Buzz rund um die Betsson-Aktie zu bewerten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat hingegen eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Betsson in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Betsson nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,59 Prozentpunkte (5,01 % gegenüber 4,42 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Zur Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Der RSI-Wert von 26,32 deutet darauf hin, dass die Betsson-Aktie derzeit überverkauft ist und eine "Gut"-Einstufung erhält. Der RSI25-Wert von 48 zeigt hingegen an, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung eine Einstufung von "Gut".