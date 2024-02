Betsson Abr.b Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Bei Betsson gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Betsson-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 104,1 SEK lag, was einem Unterschied von -8,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (114,02 SEK) entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 111,55 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Betsson somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Betsson liegt bei 74,9, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen mit einem Wert von 56,42 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Betsson daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.