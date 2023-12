Betsson Abr.b Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Betsson wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 110,73 SEK, was dazu führt, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 110,6 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 109,27 SEK, was einer Differenz von +1,22 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal für die Betsson-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Betsson-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Betsson als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 7,8 liegt insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 11,36 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Betsson führt bei einem Niveau von 33,9 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,98 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".