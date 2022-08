Betrugsnetzwerk von über 10.000 gefälschten Investitionsseiten gefährdet Privatpersonen und Unternehmen in ganz Europa

Tampa Bay, Berlin (ots) -Mit einer Mischung aus kompromittierten Social-Media-Konten, Social Engineering, Call-Center-Agenten und einigen überzeugend echt wirkenden Fake-Websites versucht diese neueste Betrugsmasche, die Opfer dazu zu bringen, wiederholt in scheinbar seriöse Angebote zu investieren.Es gibt heutzutage sehr viele gefälschte Websites und Marken, die dem Original sehr gut nachempfunden sind und eine Reihe von Webseiten enthalten auch raffinierte Phishing-Kits. Ein solches Ausmaß an Fake Seiten eines Typus stellt jedoch ein neues Phänomen in der Bedrohungslandschaft dar. Dieser groß angelegte Betrug, der zuerst vom Sicherheitsteam der Group-IB (https://blog.group-ib.com/investment-scams-europe) entdeckt wurde, zielt auf potenzielle Investoren in Großbritannien, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Polen, Norwegen, Schweden und der Tschechischen Republik ab.Regelmäßige Security Awareness Trainings (https://www.knowbe4.com/security-awareness-training) unterstützen IT-Abteilungen bei der Abwehr von Cybergefahren. Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 äußert sich zur Bedeutung solcher Sicherheitsschulungen wie folgt: "Die weltweite Cyber-Bedrohungslage entwickelt sich rasant und verheerend, doch die Anzahl der erfolgreichen Phishing-Angriffe auf ein Unternehmen kann durch ein umfassendes Security Awareness Training sehr stark reduziert werden. Das Ergebnis der Trainings ist eine gesteigerte Sensibilisierung bezüglich der Gefahren und dem Erkennen solcher Attacken."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell