Betmakers Technology Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Betmakers, so liegt dieser momentan bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 58,82 liegt. Somit erhält Betmakers für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Betmakers wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Betmakers-Aktie derzeit bei 0,12 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 0,083 AUD, was einem Abstand von -30,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -7,78 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund der technischen Analyse "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung der Betmakers-Aktie aufgrund der RSI-Werte, eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments und eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.