Beteiligungsgesellschaft Prosus bläst Übernahme von indischer Billdesk ab

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Holding Prosus stoppt die angekündigte Übernahme des indischen Zahlungsdienstleisters Billdesk. Einige Bedingungen für die Übernahme seien nicht bis zum Ende der Frist am 30. September erfüllt worden, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Die indische Kartellbehörde CCI (Competition Commission of India) hatte dem Vorhaben allerdings ihren Segen erteilt - welche Bedingungen nicht erfüllt wurden, erläuterte Prosus nicht im Detail. Die Niederländer hatten vor gut einem Jahr mitgeteilt, Billdesk für 4,7 Milliarden US-Dollar übernahmen zu wollen. Die Beteiligungsfirma will ihre Präsenz in der Region trotz des geplatzten Zukaufs weiter ausbauen, wie es weiter vom Unternehmen hieß.

Prosus gehört zu knapp 59 Prozent dem südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der in der Gesellschaft viele seiner Beteiligungen bündelt. Naspers ist vor allem für seine Beteiligung am chinesischen Onlineriesen Tencent bekannt./men/ngu