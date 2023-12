Beteiligungs- und Grundbesitz- Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung der Beteiligungs- Und Grundbesitz-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse der Beteiligungs- Und Grundbesitz-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 1,7 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,17 EUR, was einem Unterschied von -31,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen unterdurchschnittlichen Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Beteiligungs- Und Grundbesitz- eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Beteiligungs- Und Grundbesitz-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI7 liegt bei 85,11, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,6 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

